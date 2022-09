Letta a Cagliari, incontro a sorpresa con comunità Lgbt

Tappa a sorpresa del segretario nazionale del Pd, Enrico Letta, nella sua visita oggi in Sardegna. Letta ha voluto incontrare, sul lungomare del Poetto a Cagliari, i rappresentanti della comunità Lgbt al chiosco Fico d'India. Poi il trasferimento alla sede del Pd, in via Emilia, per la conferenza stampa.

L'incontro con la comunità Lgbt arriva a pochi giorni dal blitz, sempre a Cagliari, del contestatore con bandiera arcobaleno al comizio della leader di FdI Giorgia Meloni, in piazza del Carmine venerdì scorso, per chiedere attenzione alle politiche sulla comunità Lgbt.