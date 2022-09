Malore in mare, turista francese muore nel sud Sardegna

Un turista francese di 84 anni, in vacanza da alcuni giorni in Sardegna, è morto nel primo pomeriggio dopo aver accusato un malore mentre faceva il bagno a Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, sulla costa sud occidentale dell'Isola. L'uomo ha deciso di fare il bagno per rinfrescarsi, ma dopo essersi allontanato dalla riva, forse a causa dello sbalzo termico, si è sentito male.

Le altre persone che si trovavano in spiaggia lo hanno subito soccorso e portato sulla battigia. Sul posto sono quindi arrivati il 118 con un'ambulanza e l'Elisoccorso. I medici hanno tentato a lungo di rianimare l'anziano, ma per lui non c'è stato nulla da fare. Sono anche intervenuti i carabinieri della Stazione di Nuxis.