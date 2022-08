Elezioni: appello del Comitato ai candidati per insularità

L'impegno a costituire un intergruppo "insularità" che ricomprenda i parlamentari isolani di ogni schieramento. Lo chiedono ai candidati al voto del 25 settembre i presidenti del Comitato promotore e tecnico-scientifico per l'inserimento dell'Insularità in Costituzione, Michele Cossa e Maria Antonietta Mongiu.

"E' necessario che ogni sardo presente nel prossimo Parlamento - scrivono in una lettera aperta illustrata oggi durante un incontro pubblico - si senta protagonista di un impegno di coesione, come lo sono stati i predecessori nella fase di approvazione della legge modificativa della Costituzione che ha introdotto il principio di Insularità nell'articolo 119 della Carta, e faccia il possibile perché la stessa modifica produca effetti".

Quest'impegno, ha dichiarato oggi Cossa, "deve portare alla definizione di ogni provvedimento, sia esso legge, misura, strategia, utile alla Sardegna". Secondo Maria Antonietta Mongiu "è accaduto ciò che non sembrava potesse accadere. Il percorso dell'Insularità in Costituzione ha dato la misura che la coesione culturale può fare miracoli. Il denominatore comune è la battaglia contro la discriminazione".