In volo su mongolfiera per salvare le coste della Sardegna

In volo su una mongolfiera per la salvaguardia delle coste sarde. Dall'8 al al 27 agosto il degrado ambientale causato dal nylon abbandonato nelle acque del Mediterraneo si combatte così. In campo Nhood, società di servizi immobiliari. A partire da lunedì, assieme a Gallerie Sardegna, l'insegna che identifica il network dei centri commerciali Nhood sardi (Olbia Mare-Olbia, I Fenicotteri-Santa Gilla/Cagliari, Porte di Sassari-Sassari), via a Sardegna for Future, l'iniziativa che ha come protagonista una gigantesca mongolfiera colorata realizzata in fibra di nylon.

Con il patrocinio della Regione Sardegna e la collaborazione tra gli altri dei comuni di Sassari, Cagliari e Olbia, l'evento punta a coinvolgere cittadini, turisti e visitatori sensibilizzandoli sui temi del riciclo e sull'uso corretto della plastica. Recuperato idealmente dal mare, il filo di nylon trasformato in tessuto di fibra sintetica per la mongolfiera, prenderà il volo trasportando a bordo chiunque desideri ammirare l'Isola da un'altra prospettiva. Complessivamente, 15 minuti di volo controllato, con a bordo 6 partecipanti al massimo per turno.

A conclusione di ogni tappa del tour, la mongolfiera verrà affiancata da altri due aeromobili che, a partire dalle 21.30, si illumineranno a tempo di musica. È il Night Glow, show ecosostenibile, non inquinante e a impatto zero: colonna sonora affidata al violinista sardo Sergio Tifu. Alla fine dell'estate, il pallone della mongolfiera verrà recuperato e il tessuto riciclato. Verranno realizzate delle originali borse shopping-bag in filo di nylon.