Abbanoa: guasto a impianto, arriva l'autobotte a Tergu

I tecnici di Abbanoa, a Tergu, hanno individuato e stanno riparando un guasto nell'impianto dei pozzi che alimentano il serbatoio comunale. Per poter eseguire l'intervento è stato necessario interrompere l'erogazione idrica nel centro abitato.

Abbanoa ha predisposto il servizio sostitutiva con autobotte: il mezzo sarà disponibile in via De Benedettini, nel piazzale delle Poste dalle 13 alle 18.