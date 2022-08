Portiere auto chiuse per errore, Cc salvano bimbo 4 anni

Le portiere dell'auto si sono chiuse accidentalmente e un bambino sardo di 4 anni è rimasto intrappolato all'interno sotto il sole e il gran caldo di questi giorni. La mamma, una donna di Bosa che aveva parcheggiato in via Puggioni, ha tentato in un tutti i modi di sbloccarle, non riuscendoci ha deciso di chiamare il 112. Sul posto sono subito arrivati in soccorso i carabinieri del radiomobile della compagnia di Macomer: i militari hanno infranto un vetro in sicurezzza 'liberando' il piccolo. Visitato dal personale medico, è stato trovato in buone condizioni di salute.