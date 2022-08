Diabete: a Nuoro esami del sangue subito in cartella clinica

Centinaia di pazienti seguiti dalla Diabetologia dell'ospedale Cesare Zonchello di Nuoro non dovranno più affrontare trafile tra centri prelievi e ambulatori. "Da oggi - spiega il responsabile Alfonso Gigante - gli esami del sangue arrivano direttamente nella cartella diabetologica nel momento stesso in cui sono validati dal laboratorio, ancor prima dell'arrivo del paziente. Si tratta, come si può intuire, di una innovazione che semplifica non poco la vita dei diabetici, consente un risparmio di risorse non trascurabile e garantisce una sicurezza pressoché assoluta visto che riduce praticamente a zero la possibilità di errori di copiatura dei referti da un passaggio all'altro".

E non è l'unica novità per l'unità operativa dello Zonchello.

"Sfruttando le potenzialità della telemedicina - racconta Gigante - siamo già in grado, grazie ad un sistema di intelligenza artificiale, di effettuare fotografie del fondo oculare, così da poter eseguire lo screening della retinopatia diabetica, la causa principale di cecità in età lavorativa.

Innovazioni che sono propedeutiche al lancio, il prossimo autunno, dei Percorsi diagnostici terapeutici all'interno dei quali ci saranno delle 'comunità terapeutiche' che serviranno a rendere più strutturati ed efficienti i percorsi del paziente diabetico ricoverato nei diversi ambiti clinici e a garantire una continuità di cura".