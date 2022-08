Cena a 4 mani col pluristellato Bartolini a Il Fuoco Sacro

(ANSA) - SAN PANTALEO, 03 AGO - Cena d'autore a quattro mani il 4 agosto a "Il Fuoco Sacro', ristorante gourmet aperto anche agli ospiti esterni al Petra Segreta, sulle colline di San Pantaleo, nel nord Sardegna. Ai fornelli assieme all'executive chef e patron Luigi Bergeretto ci sarà Enrico Bartolini, l'italiano più stellato al mondo. Insieme hanno disegnato anche i nuovi menù del ristorante.

"Una collaborazione preziosa che contribuisce all'evoluzione di una cucina da sempre rispettosa del territorio e delle sue materie prime - spiega Bergeretto - siamo partiti dalla materia prima già usata nei miei piatti e da lì abbiamo sviluppato una evoluzione più moderna, con abbinamenti a sapori non consueti e con una presentazione estetica più elaborata".

Nei nuovi menu Bergeretto porta la sua idea di cucina, elegante e semplice alla vista, con una maniacale attenzione alla qualità degli ingredienti, Bartolini la sua esperienza e la visione che in questi anni gli hanno permesso di conquistare nove stelle Michelin. "La Sardegna è una terra ricca di buoni ingredienti - dice in un colloquio con l'ANSA - Il patrimonio enogastronomico sardo, come tutte le biodiversità italiane, se interpretato dalle persone giuste può fare la differenza". Tra i piatti sardi che più incontrano il suo gusto ci sono i culurgiones. "Sono una preparazione unica che richiede molta maestria. Abbinerei un Vermentino Riserva", suggerisce.

Da questo incontro di competenze nascono piatti per la cena d'autore che celebrano la Sardegna e le sue eccellenze, ad esempio la seppia in umido con patata soffice affumicata. "Come secondo - racconta Bergeretto - proporremo l'aragosta sarda al fumo di mirto con salsa di Vermut locale: rappresenta la fusione tra terra e mare con la delicata grassezza della polpa di aragosta profumata dalla brace di mirto con i suoi sentori di macchia marina. La particolarità del piatto - annuncia - sarà data dalla cottura alla brace di fronte agli ospiti che così potranno aspirare i profumi balsamici della ricetta". (ANSA).