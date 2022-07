Diocesi di Tortolì, nuovo auditorium ed eventi per l'estate

La diocesi di Lanusei inaugura a Tortolì il nuovo Auditorium "Fraternità" che ospiterà artisti e ospiti prestigiosi ma anche congressi, seminari e corsi di formazione, offrendo così alla città un luogo ideale per favorire momenti di incontro e confronto comunitario. L'evento è atteso per venerdì 29 giugno quando si apriranno le porte della nuova struttura che ha al suo interno quasi 600 posti a sedere, maxi schermi e impianto audio e video di ultima generazione. Il nuovo Auditorium che si trova negli spazi della Caritas, è un piccolo gioiello che la Diocesi mette a disposizione della collettività, di Enti e istituzioni, parrocchie e associazioni.

Nella stessa giornata dell'inaugurazione, verrà presentato l'appuntamento estivo della Pastorale del Turismo, giunta alla sua ottava edizione, ideata e realizzata dalle Diocesi di Lanusei e Nuoro. Dal 2 al 31 agosto gli spazi all'aperto dell'Anfiteatro Caritas di Tortolì e quelli dell'Area Fraterna a La Caletta (Siniscola) accoglieranno artisti e ospiti prestigiosi nella struttura. L'iniziativa che ha come slogan "Osservare. Pensare. Progettare. Qual è la tua proposta?", contiene un ricco calendario di eventi che spazia tra cultura e arte, musica d'autore e testimonianze, riflessioni e spiritualità. Per l'occasione verranno ospitate personalità come Massimo Franco, il Cardinale Matteo Zuppi, presidente della Conferenza Episcopale Italiana, Nello Scavo, Gherardo Colombo, Brunello Cucinelli, Suor Alessandra Smerilli, Neri Marcorè, Giovanni Scifoni, Dario Vergassola, Luca Barbarossa, Ernesto Olivero, i Gen Verde, Dori Ghezzi e i Zirichiltaggia, Moses Concas, la vice miinistr al Mise Alessandra Todde, Filippo Nicolò Rodriguez e Domenico Scanu, Rosanna Virgili, Coro e Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari.

All'incontro interverranno il vescovo di Nuoro e di Lanusei Antonello Mura, don Pietro Sabatini, don Alessandro Fadda, don Antonello Tuvone, don Giorgio Cabras, il giornalista e scrittore Giacomo Mameli e il video maker Vincenzo Ligios.