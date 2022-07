In moto si scontra con un camion, muore 34enne a Ittiri

Un uomo di 34 anni è morto poco dopo le 19 in un incidente stradale alla periferia di Ittiri, in località Monte Coinzolu, lungo la strada provinciale 28.

L'uomo era alla guida di una moto quando, per cause in fase di accertamento, si è scontrato con un camion.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, il 118, la Polizia locale e i carabinieri della Compagnia di Alghero che stanno eseguendo i rilievi del caso e sentendo i testimoni per ricostruire la dinamica dell'incidente.

Al momento non sono state rese note le generalità della vittima.