Spiagge sarde depredate: turisti fermati a Olbia con sassi

Avevano nascosto nel bagagliaio sette ciottoli di grandi dimensioni - del peso complessivo di circa una decina di chili - rubati dalla spiaggia dei Sassi di Porto Rotondo, ma son o stati fermati dagli agenti della Security dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna durante le ispezioni ai passeggeri e ai mezzi in imbarco, questa mattina alle 10.30, al porto di Olbia - Isola Bianca.

Una coppia di turisti, entrambi italiani sulla trentina, in partenza per Civitavecchia, incuranti dei divieti e delle stringenti normative regionali in materia, avevano prelevato i sassi e cercavano di portarsi via i "souvenir" nella Penisola, ma sono stati scoperti.

Entrambi sono stati segnalati alla Sezione Operativa Territoriale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e rischiano migliaia di euro di multa.