Ambiente: campagna di sensibilizzazione Comune di Sassari

Ragiona. Scegli. Agisci. Sono questi i tre concetti su cui si basa la campagna di sensibilizzazione sui comportamenti virtuosi e di sobrietà nell'uso delle risorse ideata e promossa dal settore Ambiente e Verde pubblico del Comune di Sassari. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sala conferenze di Palazzo Ducale dall'assessore Antonello Sassu e dalle funzionarie del settore Marinella Osilo e Lucia Ligios.

La campagna si inserisce all'interno dell'attuale contesto storico di carenza della risorsa idrica e di complicazioni geopolitiche nel reperimento delle risorse energetiche. Quattro temi, acqua, energia, stili di vita e verde, sono gli argomenti sui quali si soffermano gli strumenti grafici che saranno diffusi dai canali web e social dell'amministrazione comunale.

Due infografiche e quattro "francobolli" tematici potranno così essere di aiuto nell'apprendere nuove e semplici abitudini orientate a un utilizzo più attento delle risorse a disposizione.

"In questi mesi - hanno spiegato durante l'incontro con la stampa - assistiamo a fenomeni siccitosi di importante rilievo e, anche in queste ultime settimane, dobbiamo far fronte a temperature ben al di sopra della media stagionale. La ricerca di fonti energetiche alternative e di nuovi fornitori di fonti fossili come il gas sono argomenti di estrema attualità.

Ispirandoci agli Obiettivi dell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, riteniamo sia necessario impostare un ragionamento e interrogarci sulle modalità con le quali ciascuno di noi utilizza le risorse naturali durante la vita di ogni giorno".