A Rebeccu la seconda edizione del festival MusaMadre

(ANSA) - BONORVA, 20 LUG - Nell'antico borgo medievale disabitato di Rebeccu, nel territorio di Bonorva, l'arte incontra il richiamo alle origini con la seconda edizione del festival "MusaMadre - Suoni/Corpi/Visioni".

Il progetto del Comune di Bonorva, finanziato dalla Fondazione Banco di Sardegna, diretto da Valeria Orani e organizzato dall'Associazione Enti Locali per gli Spettacoli, rianimerà il borgo dall'1 al 6 agosto, trasformando strade e case in un teatro naturale con le performance di artisti provenienti da varie discipline delle arti: visive, performative, musicali e cinematografiche.

Il cartellone propone laboratori, residenze artistiche, spettacoli musicali, reading, proiezioni cinematografiche, con artisti del calibro di Maurizio Rippa, Claudio Sanna e Paolo Pastorino, Federica Fracassi e Lamberto Curtoni, Monica Nappo, Lea Karen Gramsdorff e Simone Dulcis. E ancora lungometraggi, documentari e incontri in terrazza con vari artisti e una stazione radio web itinerante, un piccolo studio mobile che vuole raccontare gli eventi culturali spostandosi da un luogo all'altro.

MusaMadre si chiuderà il 6 agosto con il concerto Family Album di Adele Madau. (ANSA).