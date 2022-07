A Lotzorai debutta il Festival "Costellazioni letterarie"

Nella splendida cornice di Donigala a Lotzorai, in Ogliastra, debutta il Festival "Costellazioni letterarie" promosso dall'amministrazione comunale, che da oggi al 17 luglio propone un ricco calendario di eventi con 21 appuntamenti culturali.

Ad aprire le danze stasera alle 18 nella Piazza della chiesa di Santa Barbara, sarà l'appuntamento dal titolo "Blue Zone e l'elisir di lunga vita" alla presenza della centenaria Giuseppina Corona e di Flavio Cabitza della Fondazione per la tutela dell'identità ogliastrina e della Barbagia di Seulo, ma prima ancora interverranno il sindaco di Lotzorai Cesare Mannini e la direttrice aritstica Mattea Lissia.

Alle 19 la piazza di chiesa di Donigala accoglierà il direttore dell'ANSA Luigi Contu, che in dialogo con il giornalista Ignazio Artizzu presenta la sua ultima fatica letteraria dal titolo "I libri si sentono soli", in cui Contu racconta tre generazioni di uomini dopo aver ereditato dal padre l'immensa biblioteca di famiglia: migliaia di volumi raccolti dal nonno Rafaele, sardo di Tortolì.

Gli appuntamenti si susseguiranno fino alle 22.15 con la presentazione dei libri di Patrizia Serra e Enrico Spanu. La serata si concluderà con la proiezione del documentario del regista Piero Mereu dedicato ai centenari d'Ogliastra.

Sabato 16 luglio gli appuntamenti proseguiranno alle 12 a Tancau sul mare, in una serie di incontri con gli scrittori Stefano Spillare, Fiorenzo Caterini, Nadeesha Uyangoda e Marco Armerighi. Domenica 17 gli appuntamenti si susseguiranno tra Tancau sul mare, Spiaggia del lido delle Rose e piazza Repubblica. Alle 12 ci sarà il primo appuntamento della giornata con la giornalista di Sky Tg24 Mariangela Pira. Gli incontri proseguiranno con gli scrittori Stefano Piroddi, Matteo Porru e Alessandro De Roma e con lo speech di Andrea Staid.

Le serate saranno scandite da degustazioni di prodotti ogliastrini e musica.