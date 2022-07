Vaccini: quarta dose per circa 500mila sardi, file agli hub

Il secondo richiamo per il vaccino anti Covid interessa in Sardegna una platea di 500 mila persone tra over 60 e fragili. nel dettaglio, secondo gli ultimi dati Istat sono poco oltre 510mila i sardi ultrasessantenni a cui si aggiungono i fragili, ma sono già stati vaccinati con la 4/a dose 24.516 sardi prima dell'estensione agli over 60, così come indicato nella circolare inviata dal ministero della Salute alle Regioni.

Le prenotazioni sono già state aperte alle nuove categorie ma gli hub principali, come quello della Fiera di Cagliari, stanno già vaccinando anche chi si presenta senza appuntamento.

Dalla piattaforma regionale emerge che le prenotazioni attuali sono 5119 ma senza distinzione tra le varie fasce d'età o fragilità. E proprio dal sistema informatico arriva la conferma che negli ultimi giorni c'è stato un boom di somministrazioni: 1615 ieri e 1214 martedì 12, mentre solo questa mattina sono già stati somministrate 1403 dosi. Lunedì 4 luglio si erano, invece, presentati negli hub sardi solo 285 persone e 381 il giorno successivo, mentre l'11 luglio si era arrivati a 587.