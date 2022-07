Danze storiche protagoniste sul palco di San Teodoro

Compagnia italiana "Teatro e danza" ha portato da tutta Italia a San Teodoro decine di praticanti della Danza storica per uno stage intensivo di cinque giorni culminati n alcuni spettacoli in abiti ottocenteschi a Porto Ottiolu, sull'isola di Tavolara e infine a San Teodoro.

Stasera, alle 21,30 in piazzetta Garden è previsto lo spettacolo finale che comprende alcune delle danze di società più celebri (quadriglie e contraddanze, valzer, polche di periodo Austriaco) e reel inglesi amati dalla regina Elisabetta. Oltre alle danze storiche è previsto anche un brano di danza classica eseguito dalla ballerina professionista Livia Ghizzoni e da alcune sue piccole allieve.

Gli spettacoli sono gratuiti, omaggio della Compagnia alla cittadina di san Teodoro che ha ospitato per lo stage intensivo i ballerini-studenti