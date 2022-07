L'Argentiera si rifà il look, Sassari presenta progetto

Il Comune di Sassari si appresta a presentare il nuovo volto del complesso minerario dell'Argentiera, ridisegnato grazie al progetto "Scala", ideato e realizzato da LandWorks & Tellas con la partecipazione attiva della comunità locale e numerosi volontari.

All'evento pubblico, previsto per domenica 10 luglio, saranno presenti esponenti della giunta comunale, gli ideatori e curatori del progetto, studenti universitari che hanno partecipato fattivamente, e alcuni partner che animeranno lo spazio nelle prossime settimane.

Lo spazio, un tempo in degrado e abbandono, è stato trasformato in uno luogo pubblico, aperto e inclusivo, accessibile e flessibile, dedicato alla cultura e all'apprendimento, alla relazione e condivisione, socialità e confronto, che ospiterà spettacoli teatrali e rassegne cinematografiche, mostre e conferenze, feste e concerti, eventi ricreativi e sportivi.

Selezionato tra le 1563 candidature da tutta Italia, il progetto "Scala" è stato tra i 37 i vincitori della terza edizione del premio "Creative Living Lab", promosso dalla Direzione generale creatività contemporanea del ministero della Cultura per il sostegno di progetti multidisciplinari e di innovazione sociale, che abbiano come obiettivo la creazione e la riqualificazione di spazi di prossimità, per un importo di 50mila euro.