Covid:impennata contagi in Sardegna, quadruplicati in 24 ore

Contagi da Covid quadruplicati in 24 ore in Sardegna con un boom di tamponi, oltre 12mila, e un solo decesso, una donna di 94 anni residente nella provincia del sud Sardegna. I nuovi casi accertati sono 3.784 (+ 2.851), di cui 3.465 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 12.599 tamponi per un tasso di positività che scende dal 44,4 al 30 per cento. Cresce la pressione negli ospedali. I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 11 (+ 3), quelli in area medica 150 (+ 18). Nuovo record di casi di isolamento domiciliari, in tutto 30.995 (+ 1.539).