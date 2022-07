Cristina Bowerman all'Osteria del Forte per Notti Stellate

(ANSA) - CAGLIARI, 04 LUG - E' Cristina Bowerman la stella che con le creazioni culinarie illuminerà la sala dell'Osteria del Forte, a Cagliari. La celebre chef pugliese, executive della Glass Hosteria di Roma, a Trastevere, stella Michelin e Tre Forchette del Gambero Rosso, sarà protagonista martedì 12 luglio alle 20,30 del terzo appuntamento con le Notti Stellate a Palazzo Doglio.

Tradizioni, culture, memoria e luoghi sono il filo rosso che lega la sua cucina. Per la serata del 12 presenterà un menu che guarda al territorio della Sardegna. Arriverà a tavola il Filetto di tonno Carloforte scottato con miele di cardo made in Sardinia, sesamo bianco e nero, salsa di Riso Buono Artemide in dashi, pesche di San Sperate alla brace in kimchi. Tra le proposte anche la Pizza di sedano rapa, olio speziato al sesamo, germogli e fiori udibili, Spaghettini Felicetti, vongole, miso, lattuga di mare e finocchietto di mare, e il Latte condensato, gelatina di caffé, mandorle sabbiate e gelato al Baileys.

Socia fondatrice e presidente dell'associazione italiana Ambasciatori del Gusto dal 2016, Cristina Bowerman punta a una cucina etica e sostenibile e alla valorizzazione dei prodotti locali. Di recente è stata inserita nella selezione mondiale di Green Initiative redatta dalla Guida Michelin. E' tra i dieci fondatori nell'organizzazione Fiorano For Kids per la ricerca sul ruolo terapeutico di diete specifiche nella cura dell'epilessia infantile. (ANSA).