Covid: contagi stabili ma altre due vittime in Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 25 GIU - In Sardegna nelle ultime 24 ore si registrano 1853 nuovi casi di positività al Covid (una cinquantina in più dell'ultima rilevazione), di cui 1709 diagnosticati da antigenico. Sono stati processati in totale, fra molecolari e antigenici, 6023 tamponi per un tasso di positività del 30,7%.

I pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva sono 7 (-1), mentre quelli ricoverati in area medica sono 98 (-6); 19431 sono i casi di isolamento domiciliare (+ 1049).

Si registrano due vittime: un uomo di 81 anni, residente in provincia di Sassari, e un 92enne della provincia di Nuoro.

(ANSA).