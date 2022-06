"Gerrei Astrofest" tra paesaggi e sguardi verso il cielo

(ANSA) - CAGLIARI, 22 GIU - Mostre, laboratori, visite guidate. Ma anche appuntamenti più "spaziali" come virtual tour, astrotrekking e un astroconcerto. È il programma della prima edizione del festival "Gerrei Astrofest" organizzato dall'Istituto Nazionale di Astrofisica (Inaf) insieme al Comune di San Basilio che ospita il Sardinia Radio Telescope e al GAL Sole Grano Terra.

Tutto in due giorni, sabato e domenica prossimi. Un calendario che guarda in cielo per scrutare i segreti dell'universo, ma anche tra le vie di San Basilio con appuntamenti dedicati a tutte le fasce d'età. Sabato 25, dalle 18 alle 19, lo scienziato Ciriaco Goddi, ricercatore dell'Università di Cagliari nel team degli autori della prima immagine del Buco Nero al centro della nostra galassia, racconterà i suoi studi e le sue esperienze.

Previsti oltre 20 appuntamenti in compresa una serata di osservazione sabato, dalle 22.30 fino alle 24, con i telescopi dell'Associazione Astrofili Sardi. La giornata di domenica 26 si aprirà alle 6 del mattino con un astrotrekking dalla Fonte Montemiana (appuntamento di fronte al Comune di San Basilio) a Pranu Sanguni: passando attraverso i monti di San Basilio si arriverà al Sardinia Radio Telescope. Tra i punti informativi anche quello del Gruppo di azione locale Sole Grano Terra e, grazie alla collaborazione tra il Comune di San Basilio e il GAL SGT sarà possibile pernottare nelle strutture ricettive del territorio e mangiare negli agriturismi della zona. Sono previsti dei punti ristoro mobili anche negli spazi dell'evento.

Tra i partner dell'evento l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), l'Università di Cagliari (UniCa), l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e l'Associazione Astrofili Sardi (AAS).

Animatori del festival 14 studenti del Liceo scientifico Euclide di Cagliari. (ANSA).