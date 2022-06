Basket: Dinamo, il play Robinson prolunga per un altro anno

Gerald Robinson sarà il play della Dinamo anche nella prossima stagione agonistica. L'americano arrivato a Sassari ad anno in corso, rivelatosi fondamentale per progressione dei biancoblu fino alla semifinale scudetto persa contro Milano, ha firmato un accordo che lo lega alla società per un altro anno. "Gerald è un giocatore importante che ha dato grande impulso e slancio alla squadra. Sono contento della sua conferma come del fatto che la società stia facendo il possibile per confermare la maggior parte del roster dell'ultimo campionato, e questo è un passo importante", commenta coach Piero Bucchi.

Nel corso della stagione appena conclusa Robinson ha fatto cambiare pelle alla Dinamo come testimoniano le cifre: ha giocato un mese di gennaio da marziano con quasi 20 punti di media e 32 di valutazione e ha chiuso con 13.6 punti, quasi il 60% da 2p, il 40% da 3p, 2 recuperi, 7,1 assist e 17 di valutazione media. Gerald Robinson ha stabilito anche il record societario di assist nella storia della Dinamo con 16 smazzati nella trasferta di Trieste, dopo averlo eguagliato con 15 nella vittoria interna con Brindisi. Il folletto americano ha superato Travis Diener e Marco Spissu che si erano fermati a 15.