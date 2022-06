Basket: l'ala statunitense Jones primo acquisto della Dinamo

L'americano Jamal Jones è il primo innesto nel roster Dinamo per la stagione 2022-23. Jones, 29 anni, ala di 203 cm per 89 kg di peso, nativo di Searcy Arkansas, arriva a Sassari dopo l'ultima stagione giocata al Bahcesehir, in Turchia, dove ha vinto la Fiba Europe Cup, battendo in finale Reggio Emilia. Giocatore ecclettico, polivalente, che può difendere dall'1 al 4, lo statunitense è stata la prima scelta della dirigenza Dinamo: "Ci ha convinto subito per tutte le caratteristiche che si possono sposare pienamente con il nostro modo di costruire la squadra e intendere la pallacanestro", spiega il general manager Federico Pasquini. "È un grande atleta, difensore super, ma soprattutto è un ragazzo che sta crescendo, che sta prendendo coscienza dei suoi mezzi e che ha sempre alzato il suo livello. È molto polivalente, secondo noi si sposa perfettamente con Bendzius e con il quintetto che vogliamo costruire".

Dopo l'uscita dalla prestigiosa università di Texas A&M Jones è scelto nel draft della G-League dove gioca un'intera stagione con Delaware prima di esordire in Europa a Lille in Pro-B francese e tornare in America. Nel 2017 è il capocannoniere del campionato finlandese con oltre 22 punti di media, prima di approdare in Italia a Verona in A2 con la Tezenis. Stagione successiva in Grecia tra Paok e Ionikos, poi l'approdo in Turchia al Bahcesehir con cui gioca 3 campionati consecutivi, dimostrando la sua crescita e la sua capacità di giocare partite importanti. Ha giocato due volte la Fiba Europe Cup, vincendo l'ultima edizione e l'Eurocup nel 2020-2021.

Intanto con una nota la Dinamo Banco di Sardegna comunica che "si è risolto consensualmente il contratto con l'ex coach Demis Cavina, che era stato già sostituto con Piero Bucchi nel novembre 2021.