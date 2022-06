Riapre a Quartu la spiaggia riservata ai cani

(ANSA) - QUARTU SANT'ELENA, 17 GIU - Ritorna in spiaggia a Quartu l'area riservata ai cani. Lo spazio è quello solito del tratto del Margine Rosso, sotto la ringhiera, corrispondente ai numeri civici dal 56 al 58 del viale Leonardo da Vinci. Rimarrà a disposizione di chi va al mare con il cane sino al 30 settembre.

Gli animali dovranno essere iscritti all'anagrafe canina. Altre condizioni: clinicamente sani, trattati contro i parassiti (endo ed ectoparassiti), vaccinati contro le più comuni malattie infettive (cimurro, leptospirosi, parvovirosi), tenuti al guinzaglio di lunghezza non superiore a m. 1,5.

Vietato anche l'accesso ai cani particolarmente aggressivi. Gli animali non potranno essere portati nell'area da minori e, per entrare in acqua, dovranno essere accompagnati durante il bagno.

