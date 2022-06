Turismo: si rafforza l'asse tra Cagliari e Costa Crociere

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - Posti di lavoro in crociera: Costa, in collaborazione con l'Aspal, l'Agenzia sarda per le politiche attive del lavoro, cerca commis de cuisine (cuochi), tecnici dell'intrattenimento, fotografi, animatori, receptionist e addetti alle escursioni, per un totale di quasi 200 figure. La compagnia, a bordo della Costa Firenze ormeggiata a Cagliari, ha presentato, insieme alla ricerca di personale, un nuovo protocollo di intenti per lo sviluppo del turismo sostenibile nel capoluogo sardo. In programma anche nuovi corsi di formazione gratuita finalizzati all'assunzione per le figure di animatore, receptionist e commis de cuisine.

L'intesa nasce con l'obiettivo di intensificare i rapporti tra il Comune di Cagliari e Costa Crociere, tramite l'ideazione di progetti legati allo sviluppo turistico sostenibile e accessibile. Il primo passo sarà la creazione di un "Laboratorio di idee". Grande attenzione sarà riservata a sviluppare e promuovere nuove esperienze turistiche autentiche, certificate dal Comune, da offrire agli ospiti delle navi Costa, in grado di trasmettere la reale identità, cultura e le tradizioni della città.

"Oggi la competizione tra città è sempre più alta. Cagliari - spiega il sindaco Paolo Truzzu - possiede attrattori di elevato interesse, monumenti, eno-gastronomia, artigianato, musei e cultura, bellezze naturali. Tutto questo, grazie alle interazioni con un grande operatore come Costa Crociere, potrà essere promosso sempre di più e meglio a livello nazionale e internazionale, con ricadute importanti per il nostro territorio".

Mario Zanetti, direttore generale di Costa Crociere, punta sull'Isola. "Con la Sardegna e con Cagliari stiamo avviando un percorso virtuoso - assicura - che guarda al futuro e alla valorizzazione delle eccellenze locali, anche per quanto riguarda il settore del lavoro". (ANSA).