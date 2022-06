Referendum: in Sardegna affluenza definitiva 14,5%

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - E' del 14,5% l'affluenza definitiva dopo la chiusura dei seggi in Sardegna per i referendum sulla giustizia.

Hanno votato di più in provincia di Oristano, con il 22,6%, mentre il dato più basso di registra in provincia di Nuoro con il 12,2%.

Nella Città metropolitana di Cagliari ha votato il 14,1%, nel Sud Sardegna il 15,4%, in provincia di Sassari il 12,4%. (ANSA).