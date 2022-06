Comunali: rappresentanti lista, c.destra avanti a Selargius

Centodestra nettamente in vantaggio a Selargius, importante centro dell'hinterland di Cagliari con più di 15mila abitanti, con il candidato sindaco uscente Gigi Concu, attestato intorno al 58%. E' quanto emerge dai primi dati ufficiosi raccolti dai rappresentanti di lista.

Lo sfidante del centrosinistra, Franco Camba, insegue con un distacco di 20 punti. Se la percentuale di Concu verrà confermata anche dai dati ufficiali - attualmente sul sito del Viminale non risulta scrutinata nessuna delle 25 sezioni - si scongiurerebbe il ritorno alle urne per il ballottaggio di domenica 26 giugno. La terza candidata sindaca, Manuela Chia, è in coda con il 3 per cento.