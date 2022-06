Si finge amico e raggira anziano, preso truffatore seriale

(ANSA) - CAGLIARI, 11 GIU - Si è finto amico di un anziano e presentandosi come titolare di una pescheria in difficoltà gli ha proposto l'acquisto di diversi chili di gamberoni a prezzo stracciato, ma lo ha raggirato. Protagonista dell'episodio, avvenuto alcuni giorni fa in supermercato di Cagliati, un 40enne denunciato dalla Squadra mobile per truffa. L'uomo, già noto alle forze dell'ordine per reati analoghi, è sospettato di essere responsabile di altri casi simili.

L'ultimo raggiro ai danni un 80enne. Il truffatore lo ha avvicinato all'interno del market e, fingendosi amico e dicendo di essere in difficoltà, lo ha convinto ad acquistare diversi chili di gamberoni freschissimi per 100 euro. Consegnato il denaro, la merce sarebbe stata ritirata fuori dal supermercato.

Ma all'esterno del finto commerciante nessuna traccia.

A qual punto l'80enne ha capito di essere stato truffato e ha chiamato il 113. Gli uomini della sezione reati contro il patrimonio della Mobile sono riusciti a identificare il truffatore grazie alle immagini della videosorveglianza del supermarket e alla descrizione fornita dalla vittima. (ANSA).