A Olbia un murale dell'artista Gustavo Oviedo

(ANSA) - OLBIA, 03 GIU - Olbia è la prima città europea ad ospitare un'opera dell'artista Gustavo Oviedo. Questa mattina il sindaco Settimo Nizzi e l'artista di fama internazionale hanno inaugurato un murale installato in via della Refezione.

Alla presentazione hanno partecipato anche la presidente della commissione cultura, Simonetta Padre, e il mecenate Anthony Handler.

"Siamo veramente felici di ospitare questa meravigliosa opera in uno snodo centralissimo della città - ha commentato il primo cittadino di Olbia - così che possa essere apprezzata sia dagli olbiesi sia dai turisti. E siamo fieri che Olbia per prima in tutta Europa si possa fregiare della firma di questo grande artista". (ANSA).