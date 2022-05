Nuova esercitazione in Sardegna, prove di tiro a Capo Frasca

(ANSA) - ORISTANO, 30 MAG - Dopo l'esercitazione Nato Mare Aperto 2022, che ha suscitato diverse polemiche non solo in Sardegna, e la Neptun Shield 2022 che ha lambito i cieli dell'Isola con altre manovre addestrative dell'Alleanza Atlantica nel Mediterraneo, i velivoli militari si preparano ad una nuova missione sulla Sardegna. Tra oggi e domani, infatti, è stata attivata - con un'ordinanza della Capitaneria di porto di Oristano, un'area vietata (Nuova Tango 812) davanti al poligono di tiro di Capo Frasca. Il provvedimento, richiesto dal Comando dell'Aeronautica di stanza nel poligono di Capo Frasca, è stato richiesto per poter procedere ad una "attività di tiro a fuoco dal giorno 30/05/2022 al giorno 31/05/2022". Conseguentemente" è interdetta la navigazione e la sosta con navi e/o natanti di qualsiasi genere e tipo, la pesca ed i mestieri relativi, il turismo nautico, la balneazione, nonché tutte le attività connesse con i c.d. pubblici usi del mare".

Il poligono di tiro sulla costa occidentale dell'Isola, è utilizzato di norma per esercitazioni di tiro a fuoco aria-terra e mare-terra. Vi sono situati impianti radar, eliporto e basi di sussistenza. Occupa una superficie a terra di circa 14 Kmq e impegna un'"area di sicurezza a mare" interdetta alla navigazione. (ANSA).