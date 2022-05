Quartu, bus Ctm arriverà sino alla nuova sede dell'Aspal

In pullman sino alla nuova sede dell'Aspal a Quartu Sant'Elena, oltre viale Europa, nella zona artigianale. Una novità che è già realtà grazie alla Linea 41 del Ctm, che da oggi modifica il proprio percorso per arrivare oltre l'ex 554. Un servizio in più per i tanti cittadini che non vogliono o non possono muoversi con i mezzi privati, un passo in avanti per la mobilità cittadina. La linea 41 è una circolare interna di Quartu Sant'Elena. Il capolinea è situato in via Brigata Sassari, dove fermano anche altre linee portanti di CTM: 30, 30R, 31, 31R, che collegano Cagliari con Quartu Sant'Elena, e viceversa; la linea 1Q, che collega Quartu Sant'Elena con Flumini e Terramala; la linea 40, che collega Pitz'e Serra e Quartello. Nella stessa fermata transitano anche le linee QS, QSA e QSB, nonché la linea 19, che collega Assemini con Quartu Sant'Elena e viceversa.

Il Centro per l'impiego di Quartu Sant'Elena di via Bizet si è trasferito da ieri nella nuova sede Aspal in via Orrù, località Sa Serrixedda. Pertanto per collegare opportunamente la nuova sede, su richiesta del Comune di Quartu Sant'Elena e della Regione Sardegna, il Ctm ha modificato la linea 41 secondo gli orari di apertura e chiusura degli uffici. A 130 metri dalla nuova sede è stata pertanto ubicata una fermata della linea 41, in via dell'Artigianato, 10 metri dopo la via Orrù.

"Abbiamo cercato di trovare la soluzione migliore per i cittadini e per i lavoratori che si devono recare presso gli uffici Aspal - dichiara il presidente del Ctm, Carlo Andrea Arba -. Non è stato facile trovare la produzione chilometrica aggiuntiva nelle maglie del contratto di servizio, e proprio per questo motivo il servizio è stato costruito su misura degli orari di apertura e chiusura degli uffici". Soddisfatta anche l'assessora comunale alla Mobilità e ai Trasporti, Barbara Manca: "La cittadinanza usufruisce di due novità positive in pochi giorni. La nuova sede Aspal, con locali più spaziosi e accoglienti, è il primo passo in avanti; il secondo è l'arrivo dei bus nella zona artigianale, che permette quindi di raggiungere il Centro per l'impiego anche a chi non ha la possibilità di farlo con i mezzi privati".