Bandiere Blu: per Torre Grande 12/o riconoscimento di fila

Dodicesimo compleanno della Bandiera blu a Torre Grande. Oristano e la sua spiaggia sono stati rappresentati, nella cerimonia di premiazione da remoto, dal sindaco Andrea Lutzu e dall'assessore all'ambiente Gianfranco Licheri. Entrambi hanno espresso soddisfazione per la conferma del riconoscimento.

"Dodici anni consecutivi di Bandiera blu sono un segnale inequivocabile - queste le parole del primo cittadino e dell'assessore - Torre Grande è costantemente ai vertici nazionali per il suo ambiente e per i servizi. Superare la rigida griglia di requisiti richiesti dalla giuria internazionale non è facile e lo dimostra il fatto che solo il 50% delle località che hanno partecipato sono riuscite a ottenere il premio".

"Per Oristano e per la sua località marina - concludono Lutzu e Licheri - è una grande soddisfazione, un premio all'operato delle amministrazioni e dei cittadini che credono nelle potenzialità di Torre Grande che da anni è anche Bandiera verde come spiaggia a misura di bambino e che si conferma ai vertici delle località marine italiane".