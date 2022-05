Amico, il nuovo robot umanoide in mostra a Cagliari

Il futuro è all'ex Manifattura Tabacchi di Cagliari, dove è approdato Amico, un nuovo robot umanoide che si aggiunge agli altri già in esposizione nella mostra House of robotics, aperta sino al 30 giugno. Prodotto dalla Comau, Amico è costruito interamente in alluminio e magnesio. È una macchina perfetta per applicazioni come assemblaggio, manipolazione, sigillatura e tutte le attività che richiedono la massima precisione e velocità in spazi di lavoro ridotti.

La mostra dedicata al tema della robotica e del rapporto uomo-macchina, in poco più di un mese ha accolto 3.500 visitatori con un boom tra le scuole e prenotazioni sino a fine giugno. In tantissimi hanno già interagito con Robothespian, il robot umanoide e parlante realizzato da Engineered Arts, attraverso un monitor touch screen in cui scegliere le opzioni disponibili.

Tre le attrazioni anche la stanza immersiva e interattiva: è possibile interagire con oggetti ed elementi nel mondo virtuale ricreato grazie ad una parete frontale sensorizzata. Attraverso i visori di realtà virtuale è possibile interagire con un robot che aiuterà il visitatore nello svolgimento di attività semplici, in lingua inglese.

Tra le aree allestite anche quella dedicata al gaming con giochi interattivi come puzzle e memory e quiz. La mostra, che ha ricevuto il patrocinio della Regione Sardegna e del Comune di Cagliari, è aperta di mattina dalle 9 alle 14 e il pomeriggio dalle 17 alle 20.30. Il giorno di chiusura è lunedì. Il sabato e la domenica l'orario è continuato dalle 9 alle 20.30. (ANSA).