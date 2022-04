1 maggio: storie di donne e delle loro imprese a Lanusei

(ANSA) - NUORO, 27 APR - Le storie di donne e delle loro imprese in un territorio difficile come quello del Nuorese e dell'Ogliastra, saranno al centro del convegno "Il lavoro delle donne è un'impresa", promosso a Lanusei in occasione della festa dei lavoratori l'1 maggio, dalla consigliera di parità del nuorese Lorena Paola Urrai in collaborazione con la Provincia di Nuoro-Ogliastra e con l'associazione femminile "Voltalacarta".

"L'iniziativa, inserita nelle celebrazioni per il 150/o anniversario dalla nascita di Grazia Deledda, si svolgerà alle 18 nel teatro Tonio Dei e nasce dall'attività che abbiamo programmato per il 2022 - ha spiegato Lorena Paola Urrai - Nella giornata dedicata ai lavoratori parleremo delle difficoltà dell'imprenditoria femminile ma esortando a seguire l'esempio di Grazia Deledda come modello di autodeterminazione. Daremmo voce alle donne che raccontano tante realtà di imprenditoria femminile e talvolta di discriminazione di genere nel mondo del lavoro. Il contesto e le leggi per incentivare il mercato del lavoro femminile non sono incoraggianti e dopo due anni di pandemia quando pensavamo di rialzarci con i fondi del Pnrr ci ritroviamo la guerra in Europa - ha sottolineato la consigliera di parità - il messaggio però è quello di proseguire nell'obiettivo di crearsi un lavoro attraverso l'informazione e la formazione che rendono più consapevoli delle proprie capacità".

"All'interno del convegno porteremo anche il nostro progetto di divulgazione nell'ambito delle scuole sui temi della violenza di genere, ma anche l'esperienza dei nostri eventi culturali in cui parliamo spesso di discriminazione di genere", ha aggiunto Loredana Rosa dell'associazione Voltalacarta.

Alla presentazione anche il commissario della Provincia di Nuoro Costantino Tidu e il subcommissario per l'Ogliastra Tonino Mereu: "Trovo paradossale che nel 2022 si debba ancora lavorare per dare pari opportunità alle donne nel mondo del lavoro che è molto lontana dall'essere raggiunta - ha detto Mereu - Purtroppo la situazione è questa e si deve cercare di fare di tutto per arrivare all'obiettivo della parità di genere". Al convegno interverranno il vescovo di Nuoro Antonello Mura e il direttore per le celebrazioni di Grazia Deledda Anthony Muroni. Racconteranno la loro esperienza nel campo del lavoro femminile, tra le altre, Neria Di Giovanni studiosa di Grazia Deledda, Pg Gambioli regista, Silvia Blumenthal stilista e Elena Mulas artigiana tessile di Urzulei. (ANSA).