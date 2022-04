In Sardegna aumentano i mutui per l'acquisto della casa

Le famiglie sarde hanno ricevuto finanziamenti per l'acquisto dell'abitazione per 262,1 milioni di euro: l'isola è al 14/o posto per totale erogato in Italia, con un'incidenza dell'1,82%. Sono i numeri del report di Kìron Partner SpA, società di mediazione creditizia del Gruppo Tecnocasa, relativi al terzo trimestre del 2021. Rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente in regione si registra una variazione delle erogazioni pari a +19,4%, per un controvalore di +42,6 milioni di euro. Se si osserva l'andamento delle erogazioni nei primi nove mesi dell'anno la Sardegna mostra una variazione positiva pari a +35,6% (+219,2 milioni). Sono stati erogati in questi primi nove mesi 835,7 mln di euro, volumi che rappresentano l'1,83% del totale nazionale.

In provincia di Cagliari erogati 113 milioni di euro, facendo registrare una variazione rispetto allo stesso trimestre dello scorso anno pari a +9,6%. Nei primi nove mesi del 2021, invece, sono stati erogati 352 milioni di euro, pari a +25,2%.A Nuoro provincia finanziamenti per 16,8 milioni , corrispondenti a una variazione rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente pari a +8,5%. Da gennaio a settembre sono stati erogati 51,6 mln di euro (+24,9%). In provincia di Oristano concessi 14,4 milioni , la variazione sul trimestre è pari a +13,0%.

I primi nove mesi dall'anno hanno evidenziato volumi per 43,8 mln di euro, corrispondenti a +33,5%. In provincia di Sassari erogati 88,5 mln di euro, +31,9%. Quelli nei tre trimestri considerati sono stati 290,8 mln di euro, (+47,2% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso). Nel Sud Sardegna, con 29,3 milioni, la variazione rispetto allo stesso trimestre dell'anno precedente è pari a +39,3%. I primi nove mesi hanno visto un totale di 97,5 mln di euro, con una variazione di +53,3%. Nel terzo trimestre 2021 in Sardegna si è registrato un importo medio di mutuo pari a 113.500 euro, in diminuzione rispetto a quanto rilevato durante lo stesso trimestre dell'anno precedente, quando il ticket medio ammontava a 114.500 euro.