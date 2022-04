Gb: ad Alghero si festeggiano i 96 anni di Elisabetta

Servirà un bel po' di immaginazione, ma domani, giovedì 21 aprile, grazie ai racconti di ospiti appassionati e a un allestimento d'eccezione, l'ex mercato ortofrutticolo di Alghero si immergerà per una sera nelle atmosfere del Castello di Windsor. Una serata organizzata per celebrare il 96/o compleanno della Regina Elisabetta e chiacchierare su aneddoti e curiosità della royal family britannica.

Sarà un doppio appuntamento letterario e artistico dal titolo "Metti una sera al Castello di Windsor", inserito nel festival letterario "Dall'altra parte del mare", organizzato da Associazione Itinerandia con Libreria Cyrano. Dalle 18.30 in poi a far da gran cerimonieri per festeggiare i 96 anni di Elisabetta saranno l'illustratore e scrittore algherese Ivan Canu e la giornalista di Repubblica e royal watcher Eva Grippa, che presenteranno i loro libri: "God Save The Queen" (Centauria) e "Kate. Luci e ombre della futura regina" (DeAgostini).

A inizio serata sarà inaugurata la mostra urbana "God Save The Queen" di Canu, allestita in collaborazione con i commercianti del Centro Commerciale Naturale algherese. Protagonista dell'allestimento Elisabetta II, con i suoi cappellini estrosi e i tailleur dai colori pastello, esaltata dalla matita dell'illustratore algherese.