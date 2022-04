Caro energia e materia prime, assemblea a Ozieri sabato 9

Confermata per sabato 9 aprile, alle 19, alla fiera agricola di San Nicola, ad Ozieri, l'assemblea di pastori, imprenditori, autotrasportatori che si battono contro il caro materie prime e il caro carburante.

Un sodalizio di protesta tra i vari settori uniti "dal disagio socio-economico che ci attanaglia ormai da anni, e che negli ultimi mesi ci sta facendo cadere nel baratro". Un malcontento che continua a crescere nelle campagne e nelle aziende, puntando il dito contro la politica regionale: "ad oggi è palese il disagio dell'intera popolazione sarda, e di quanto in questo abbia una grande fetta di colpa la stessa giunta regionale e l'intera classe politica regionale - spiegano - Noi non siamo qui per darvi le soluzioni, noi ci siamo riuniti per mostrare il malcontento e tutti quei punti sui quali voi in qualità di rappresentanti del popolo in Regione, dovete intervenire, perché le soluzioni non spettano a noi ma a voi".

Sabato verrà proposto e discusso un documento fatto di più punti che tratta di sanità pubblica e diritto alla salute "minato", di energia, di combustibili e trasporti, degli alti costi delle materie prime, di politica agricola comunitaria ("da rivedere e rimodulare") e di allevamento.