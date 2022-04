Appartamento distrutto dal fuoco a Sennori, nessun ferito

Un incendio è scoppiato stamattina in un appartamento a Sennori. Le fiamme sono divampate intorno alle 12 al piano terra di una casa in via Gabriele D'Annunzio, partendo dalla sala da pranzo, per un corto circuito nella linea elettrica o in qualche elettrodomestico.

L'intervento dei Vigili del fuoco di Sassari ha evitato che l'incendio si propagasse aggredendo anche gli altri ambienti dell'appartamento. Muri anneriti in tutto la casa ma nessuno ferito o intossicato. Sul posto anche i carabinieri della locale Stazione per verificare come si siano verificati i fatti.