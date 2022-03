Grimaldi e Welcome to Italy per la Sardegna fuori stagione

Sardegna fuori stagione e magari con itinerari diversi dal solito. Un vecchio pallino di amministratori e promoter turistici che ora diventa il punto chiave di un'intesa tra la compagnia di navigazione Grimaldi Lines e la piattaforma digitale incoming Welcome to Italy. I percorsi proposti nascono dall'esperienza sul campo di professionisti del turismo che creano i contenuti della vacanza e assistono sia l'agente di viaggio sia il cliente finale per tutta la durata del soggiorno.

Tra gli itinerari ci sono proposte molto particolari. Da "In viaggio con Grazia", che ripercorre i luoghi e la vita di Grazia Deledda. Per continuare con "La longevità in Sardegna", percorso che racconta tutti i segreti dei centenari sardi, dallo stile di vita all'alimentazione. "È la prima volta che in Sardegna si fa sistema attorno al marketing per creare valore in stagioni alternative al balneare - afferma Massimiliano Cossu, ad di Portale Sardegna, co-founder Welcome to Italy - La collaborazione con Grimaldi Lines è l'emblema di una visione che, come azienda, abbiamo sempre cercato di portare avanti. Oggi, con Welcome to Italy e la forza di un network come Welcome Travel Group al nostro fianco, tutto è possibile".

Un viaggio che comincia in nave. "La partnership con Welcome to Italy ci consentirà di offrire soluzioni alternative e personalizzate ai clienti che amano viaggi itineranti con la propria auto al seguito alla scoperta dei luoghi meno battuti dal turismo di massa.- sottolinea Francesca Marino di Grimaldi Lines - Il nostro network di comodi collegamenti marittimi, che consente di raggiungere il nord e il sud della Sardegna tutto l'anno, ci permette di promuovere il turismo in ogni stagione e valorizzare tutte le attrattive di un territorio che amiamo molto".