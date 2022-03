Covid: Gimbe, meno casi ma incidenza continua a salire

Diminuiscono del 6.7% i casi di Covid-19 ma nella settimana tra il 23 e il 29 marzo si registra in Sardegna una performance in peggioramento per gli attualmente positivi per 100.000 abitanti che salgono da 1828 a 1917. Lo rileva la Fondazione Gimbe.

Su base provinciale si evidenzia un nuovo incremento dell'incidenza nel Nuorese con 986 casi per 100mila abitanti (+48,9% rispetto alla settimana precedente quando l'incremento era stato di oltre il 120%), In risalita anche i casi nella città metropolitana di Cagliari, 868 con +4,4%, mentre si assiste ad un calo nelle altre province dell'Isola: Oristano 897 per 100 mila abitanti (-19,1%), Sassari 891 (-21,3%) e il Sud Sardegna 602 (-12,1%) Se il sistema dei colori rimanesse in vigore la Sardegna dalla settimana prossima rischierebbe nuovamente di tornare in giallo visto che risale anche la pressione sugli ospedali. Restano infatti, sopra la soglia di saturazione i posti letto occupati da pazienti Covid in area medica (20,3%) e in terapia intensiva (11,3%).

Sul fronte della campagna vaccinale la Fondazione Gimbe conferma il raggiungimento dell'85% (media Italia 83,9%) della popolazione con due dosi a cui aggiungere un ulteriore 1,5% (media Italia 1,7%) con solo la prima dose. E' invece dell'84% il tasso di copertura vaccinale con la terza dose e del 4,4% con la quarta. I bambini tra i 5 e gli 11 anni che hanno completato il ciclo vaccinale raggiungono solo il 41,3% (media Italia 33,6%) della platea, a cui aggiungere un ulteriore 5,1% (media Italia 3,8%) solo con la prima dose.