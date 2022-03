Sanità: Lapia (Cd), medici Cri salvano Pronto soccorso Nuoro

(ANSA) - NUORO, 30 MAR - Due medici della Croce rossa italiana sono in arrivo al Pronto soccorso dell'ospedale San Francesco di Nuoro: permetteranno di far risalire la china a un reparto piegato da mesi per i turni massacranti dei pochi professionisti in servizio. Una situazione che nei giorni scorsi aveva portato alle dimissioni della direttrice facenti funzioni, Michela Matta. Dei nuovi professionisti in arrivo né dà notizia la deputata del Centro democratico Mara Lapia, oggi in visita ispettiva al nosocomio nuorese, preludio del sopralluogo del sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, in programma lunedì prossimo insieme alla parlamentare sarda.

Era stata Lapia stessa a chiedere alla Cri di reperire medici per il San Francesco. "Ringrazio i due professionisti per aver dato seguito immediato alla mia richiesta - commenta la deputata - Il loro arrivo servirà a scongiurare la chiusura del Pronto soccorso, in affanno per carenza di organico". Tutto questo, precisa, "in attesa che la Regione consenta alla Asl di indire i concorsi in piena autonomia per l'assunzione di specialisti destinati esclusivamente a Nuoro".

Soddisfatto anche il direttore dell'azienda sanitaria Paolo Cannas. "Siamo molto contenti di questa sinergia e ringraziamo la parlamentare Lapia per il suo impegno che ha portato al risultato in tempi rapidi - sottolinea - Sin dall'inizio del mandato abbiamo parlato di patto sociale per recuperare il terreno perso. Con noi lavorano bene i sindaci, le associazioni e la Croce rossa italiana con cui siamo felici di poter continuare ad operare per il futuro". (ANSA).