Emergenza sangue: circa 70 donazioni nell'open day al Brotzu

Si è concluso con una settantina di donazioni di sangue il primo open day organizzato dall'Arnas G. Brotzu nel suo centro trasfusionale. La giornata 'no stop' iniziata alle 7.30 si poneva come obiettivo la sensibilizzazione della popolazione sull'importanza della donazione periodica di sangue e degli emocomponenti.

"Una giornata all'insegna della solidarietà e della generosità - commenta le direttrice generale dell'Arnas Agnese Foddis - il sangue è indispensabile per le attività chirurgiche e per le trasfusioni dei tanti pazienti talassemici. Giornate come queste sono fondamentali per sviluppare la cultura della donazione periodica. Per questo pensiamo di replicare organizzando altri open day".