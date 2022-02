"Trip", storia di dipendenze in un mini-film di Crea UniCa

La ricerca scientifica in un cortometraggio per fare capire che cosa fa l'Università di Cagliari. Presentato questa mattina alla Manifattura tabacchi il secondo episodio di The Shifters, serie di mini-film. Titolo, "Trip". Tema, le dipendenze. Tutte, dai cibi alle droghe, passando per web e social. Nel secondo lavoro di Crea UniCa (Centro servizi ateneo per innovazione e imprenditorialità, Università Cagliari), in collaborazione con Sardegna Ricerche, sono disseminati, come indizi, tracce di ricerche effettivamente in corso nell'ateneo: dagli effetti degli stupefacenti allo sviluppo dei videogames.

"Dalla piattaforma - ha spiegato Maria Chiara di Guardo, direttrice del Crea e responsabile scientifica del progetto - è possibile poi approfondire gli argomenti trattati sempre con maggiore precisione a seconda del livello di approfondimento che si ricerca. Da una parte puntiamo a raggiungere il maggior numero di persone, dall'altra cerchiamo di mantenere elevato dal punto qualitativo il nostro messaggio".

Una storia divertente che parla dell'incontro tra un custode di laboratorio che però aspira a realizzare un videogioco e un marziano dalle sembianze umane che sperimenta provette e sostanze sistemate su tavoli e scaffali. È la seconda "puntata" di una web serie cominciata con un focus sull'ecologia che ha registrato già oltre cinquantamila visualizzazioni.

"Il connubio tra realtà e fiction, mondo della ricerca e del cinema, si conferma un incontro affascinante e istruttivo. Per noi è stato un modo per sperimentare nuove vie, come se la forza che spinge l'innovazione della ricerca si sia dispiegata anche nel nostro lavoro", dicono Gabriele Meloni e Giovanni Pintus di Naked Panda, autori dei cortometraggi . Ospite d'onore del lancio dell'episodio Gian Luigi Gessa, professore emerito dell'Università di Cagliari, che ha diretto a lungo il dipartimento di Neuroscienze di UniCa, considerato tra i più autorevoli esperti nel campo della neurofarmacologica.