Università di Cagliari e Ichnusa, torna Premio per studenti

(ANSA) - CAGLIARI, 17 FEB - Nel 2021 edizione a distanza. Ma ora il Premio Ichnusa rivolto agli studenti universitari di Cagliari, per la 12/a edizione, torna in modalità mista, presenza e online.

Due le tappe fondamentali: un seminario il 24-25 febbraio. E poi la consegna dei progetti alla commissione esaminatrice il 21 marzo. In palio un tirocinio retribuito di sei mesi nel reparto marketing della azienda produttrice di birra.

Il premio è aperto sia agli studenti del triennio, che devono aver conseguito almeno 75 Cfu, sia a quelli delle magistrali, che nel triennio abbiano sostenuto gli esami dei rispettivi corsi di laurea indicati nel bando.

Si parte con una prima fase di seminario, che si svolgerà il 24 e il 25 febbraio, in modalità mista: gli studenti potranno incontrare gli esperti dell'azienda e approfondire nozioni di branding, comunicazione e studiare il profilo aziendale, dal riposizionamento della marca, ai prodotti, al legame con il territorio. I partecipanti, divisi in gruppi, saranno chiamati ad elaborare un progetto coerente e innovativo, da presentare entro il 21 marzo: tra i componenti i gruppi classificati nei primi tre posti verrà selezionato lo studente che avrà la possibilità di effettuare lo stage.

"Il progetto Ichnusa è un esempio collaudato e virtuoso di attività accademica che esce dalle mura universitarie e crea un ponte col territorio attraverso la comunicazione", commenta Elisabetta Gola, docente coinvolta nel progetto Ichnusa e prorettrice alla comunicazione e all'immagine dell'università di Cagliari. "Quest'iniziativa mette in gioco tante competenze attorno a un progetto di marketing e comunicazione, un'occasione per sperimentare in concreto le conoscenze apprese nei corsi di laurea, assieme alla capacità di lavorare in team e al valore aggiunto della multidisciplinarità".

"Siamo lieti di veder crescere la nostra collaborazione con l'Università di Cagliari e di poter offrire agli studenti l'opportunità di misurarsi con il mondo del lavoro", commenta Michela Filippi, Responsabile Marketing Ichnusa. (ANSA).