Vaccini: open day over 50 nell'hub di Sassari

Nuovo open day per la vaccinazione anti Covid degli ultracinquantenni a Sassari. Il centro vaccinale dell'Aou in viale San Pietro, che dall'inizio della pandemia ha già somministrato 61.926 dosi di vaccino, sarà aperto senza appuntamento venerdì 18 febbraio dalle 9 alle 17.

L'obiettivo è quello di favorire una copertura di questa fascia di età, anche per agevolare un migliore proseguimento delle attività lavorative, in particolar modo quando si tratta di lavori essenziali di pubblica utilità. A partire da questo mese il decreto legge numero 1 del 7 gennaio, ha esteso l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da Sars Cov-2 ai cittadini, italiani e stranieri residenti, che abbiano compiuto il cinquantesimo anno d'età.