Il bus della scienza arriva nelle scuole di Olbia e Tempio

(ANSA) - OLBIA, 14 FEB - Si è apertala settimana dei Science Bus Day in Gallura. Il 10LAB, il science centre di Sardegna Ricerche - l'unico in Sardegna e il primo in Italia totalmente pubblico - nelle scorse settimane ha riacceso i motori del bus della scienza e ha ripreso a viaggiare per incontrare gli studenti di tutta la Regione.

Dopo l'ultimo tour che aveva toccato i principali centri di tutte le province sarde, quest'anno il van della scienza si è già fermato a Santu Lussurgiu, Seneghe, Bonarcado, Cuglieri e in altri centri nel Sulcis e nel Campidano, ora è la volta della Gallura.

Questa mattina a ospitare i laboratori basati su una didattica informale, destrutturata e creativa, diversa da quella solitamente proposta nelle scuole, sono state le classi del liceo scientifico Lorenzo Mossa di via Campidano. Domani è la volta della sede di via Capo Verde.

Il programma continua i prossimi 21 e 22 febbraio all'Istituto comprensivo di Tempio Pausania.

L'obiettivo dei laboratori Tinkering è quello di stimolare e rafforzare negli studenti le innovation skill e il pensiero critico verso la scienza e la tecnologia. A oggi il 10LAB è il punto di riferimento regionale per il mondo della scuola su tutto ciò che riguarda l'apprendimento informale e lo sviluppo delle competenze chiave legate all'innovazione. (ANSA).