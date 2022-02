Sbarca ad Alghero con ovuli eroina nello stomaco, arrestata

Una donna di origine nigeriana è stata arrestata all'aeroporto di Fertilia dalla Guardia di finanza di Alghero per traffico di sostanze stupefacenti.

La passeggera, atterrata in Sardegna con un aereo proveniente da Bologna, è stata fiutata e segnalata dai cani dell'unità cinofila presenti nello scalo per dei controlli: dai successivi esami clinico-diagnostici effettuati in ospedale, è risultato che aveva in pancia 25 ovuli per un totale di circa 300 grammi di eroina.

La donna è stata arrestata e su disposizione della Procura di Sassari è stata trasferita nel carcere di Bancali.