Tentano imbarco per Livorno, bloccati tre migranti a Olbia

(ANSA) - OLBIA, 09 FEB - Tre migranti di origine algerina sono stati bloccati ieri sera al porto di Olbia mentre tentavano di imbarcarsi sulla nave in partenza per Livorno. Ad intercettarli, intorno alle 20, è stato il personale della Security dell'Autorità di sistema portuale del mare di Sardegna, che ha notato il gruppetto di giovani, almeno tre, mentre si nascondeva sotto i rimorchi dei mezzi in sosta nei piazzali dello scalo Isola Bianca.

Uno di questi, in particolare, è stato individuato dal personale di servizio mentre tentava di superare il varco dell'area ad accesso ristretto aggrappato al pianale del mezzo.

L'uomo, presumibilmente di età compresa tra i 25 e i 30 anni, è stato consegnato alla Polizia, preallertata, insieme agli uomini della Capitaneria di Porto, dal personale della Security per le operazioni di identificazione. (ANSA).