Una call per giovani autori sulle opere di Grazia Deledda

Una call rivolta a giovani autori per una raccolta di testi incentrati sull'opera di Grazia Deledda è partita ufficialmente nel sito www.150graziadeledda.it/giovani-autori/, appena inaugurato dal Comitato istituzionale guidato dalla Provincia di Nuoro per celebrare il 150esimo anniversario della nascita della scrittrice premio Nobel.

I testi verranno giudicati da una commissione letteraria e i prescelti pubblicati nel nuovo sito internet, che diventerà una sorta di piazza virtuale, dove la creatività sarà messa a disposizione delle tematiche trattate dalla Deledda nei suoi volumi. Articoli, saggi, novelle o racconti potrannno essere inviati alla sezione dedicata del sito, all'attenzione della commissione letteraria guidata dal direttore artistico Anthony Muroni.

Oltre alla call, nel nuovo sito c'è una ricca sezione dedicata alle news con contenuti multimediali e agli eventi che si svolgeranno nel corso di un anno in Sardegna, in Italia e all'estero. Spicca inoltre la sezione per le scuole: nelle prossime settimane, infatti, partiranno i 34 laboratori didattici negli istituti scolastici del nuorese. Assieme al capoluogo barbaricino saranno coinvolte le scuole superiori di Jerzu, Tortolì, Sorgono, Lanusei, Macomer e Siniscola.