Parto sulla strada dell'ospedale, bimbo nasce in ambulanza

Non ha fatto in tempo ad arrivare al Policlinico di Monserrato, troppa fretta di venire al mondo: un bimbo è nato questa mattina nell'ambulanza appena partita da Dolianova e diretta alle sale parto del Duilio Casula. A bordo gli operatori dell'associazione Buon Samaritano di Serdiana che si sono immediatamente resi conto che la donna, Maria Elena Cossu, alla 42esima settimana, era davvero sul punto di partorire.

Non è stato perso nemmeno un minuto e, all'altezza delle Cantine di Dolianova sulla statale 387 al chilometro 17,500, il bimbo è venuto alla luce con un peso di 2 chili e 840 grammi. All'arrivo in camera calda al Policlinico ad accogliere la mamma e il neonato c'era lo staff dell'Azienda ospedaliero universitaria di Cagliari: la ginecologa Camilla Piano, il pediatra Maurizio Crisafulli e le ostetriche Elisabetta Soldovilla e Ilenia Misuraca. Sia la mamma sia il piccolo (al momento ancora senza un nome) sono in isolamento ma stanno bene.